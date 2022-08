De acordo com o departamento governamental, citado pela Efe, em Burgas, na costa do mar Negro, a cerca de 70 quilómetros da fronteira turca, os agentes pararam um camião com matrícula da Macedónia do Norte com cerca de 100 afegãos a bordo.

Durante a madrugada, numa zona rural próxima da fronteira turca a sul de Burgas, a polícia prendeu 53 imigrantes sem documentos, com as autoridades a suspeitarem serem do Afeganistão, segundo noticiaram as emissoras privadas bTV e Nova TV.

Em Burgas, na quinta-feira, dois polícias morreram após terem sido atropelos por um autocarro, conduzido por um rapaz sírio de 15 anos, que transportava 75 migrantes desse país.

Um tribunal regional decretou a prisão preventiva do jovem sírio, que enfrenta agora uma possível pena de prisão de até 10 anos.

O ministro do Interior da Bulgária, Ivan Demerdzhiev, apontou na semana passada que a pressão migratória no país, principalmente junto à fronteira com a Turquia, aumentou seis vezes em relação ao ano passado e duplicou entre julho e agosto.

As autoridades búlgaras referem que impedem diariamente a entrada ilegal de mil pessoas, principalmente oriundas de Síria e Afeganistão.

