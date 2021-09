Num comunicado, a autoridade policial brasileira relatou que na tarde de sexta-feira, agentes do aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, entrevistaram um passageiro na fila do 'check-in' de voo com destino a Lisboa, em Portugal, e, devido a suspeitas, conduziram-no para revista indireta das malas através de raio-X.

"As imagens revelaram material orgânico no interior de uma mala. Indagado acerca do conteúdo de sua bagagem o homem disse que havia somente edredons", relatou a polícia brasileira.

O suspeito, um brasileiro de 19 anos, foi conduzido à delegacia e preso após os polícias encontrarem, ocultos dentro de dois travesseiros, quatro tijolos de cocaína embrulhados com papel carbono, papel alumínio e bexiga, pesando um quilo cada.

A polícia também informou que, noutra ação na madrugada de sábado, um brasileiro de 55 anos, que pretendia embarcar em voo para o Qatar, cujo destino final era a cidade do Cabo, na África do Sul, foi preso transportando quase dois quilos de cocaína ocultos nas hastes dos puxadores das duas malas que transportava.

As duas apreensões resultaram na intercetação de quase seis quilos de cocaína ocultos nas bagagens dos dois passageiros presos.

Os detidos serão apresentados à Justiça Federal onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.

