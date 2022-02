A Interpol anunciou hoje num comunicado a detenção do senegalês de 42 anos, que tinha sido localizado pelas autoridades do seu país em 2020, juntamente com vários associados naquela rede de tráfico de pessoas.

Em agosto último, as autoridades senegalesas comunicaram os pormenores do caso à Unidade de Tráfico e Contrabando de Pessoas da Interpol, bem como aos seus escritórios nacionais em Brasília e La Paz.

O aviso permitiu que o suspeito fosse localizado no Brasil em poucas semanas, e a partir daí, foi emitido um alerta vermelho pelo Senegal através da Interpol a solicitar a sua captura.

Como não existe acordo de extradição entre o Senegal e o Brasil, os documentos tiveram de ser enviados através de canais diplomáticos, o que representa um processo mais longo e complicado de 18 meses, durante os quais a agência de polícia internacional promoveu reuniões para facilitar a troca de informações e assistência mútua.

Apenas no final de janeiro último, com todos os documentos em mãos, a polícia brasileira reuniu as condições para deter o suspeito, que aguarda agora a extradição para o Senegal.

APL // VM

Lusa/Fim