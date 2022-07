Em comunicado de imprensa, aquela força policial informou que a operação foi realizada na zona sul da cidade da Praia, abrangendo as zonas do Brasil e Achada Riba, em Achada de Santo António, com cerca de 100 efetivos envolvidos.

Segundo a mesma fonte, a operação teve por finalidade "prevenir ou reduzir o risco de cometimentos de crimes com utilização de armas, mas também o controlo, a deteção, a localização e a apreensão de armas".

"Principalmente as de fogo que estejam em situações de posse ilegal e que podem estar associadas a outros delitos, como sejam assaltos, agressões e brigas de grupos", precisou a PN.

Durante a diligência, foram realizadas buscas em 13 casas, mediante mandados de buscas, tendo sido apreendidos uma arma de fogo de fabrico artesanal, denominada de 'boca bedju', seis invólucros de AKM de diferentes calibres e uma munição nove milímetros.

Foram ainda apreendidos 4,1 gramas de canábis, 0,9 gramas de cocaína, duas facas; dois machins, um taco de basebol, dois gorros; 14 telemóveis, dois computadores portáteis; uma coluna de som, uma calculadora científica.

De acordo com a PN, mais de 60 pessoas foram abordadas e revistadas, 18 foram conduzidas para a DCIC para efeito de identificação e averiguações e 03 indivíduos detidos para serem presentes ao Ministério Público, com as acusações de crimes de posse ilegal de armas de fogo e de estupefacientes e uma detenção fora de flagrante por cumprimento de mandado.

Foram ainda abordadas 42 viaturas, das quais três foram apreendidas por ilegalidades nas documentações e foram aplicadas coimas, no valor total de 40 mil escudos.

Encabeçada pela Direção Central de Investigação Criminal da PN (DCIC), a operação contou com o apoio do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, do Centro Comando da Praia, da Polícia Marítima, da Guarda Fiscal e do Corpo de Intervenção.

Esta foi a sétima Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC) que a polícia cabo-verdiana realiza na Praia só este ano, tendo nas outras seis realizado 95 apreensões de armas brancas e de fogo, feito 29 detenções - 14 pessoas ficaram em prisão preventiva.

Na quinta-feira, a PN informou que apreendeu mais de 5.000 armas no último ano e meio na Praia e no mesmo dia destruiu 1.000 já com processo transitado em julgado, sendo 400 de fabrico artesanal e 600 brancas.

Segundo os mesmos dados, em 2021 foram realizadas 2.973 apreensões, sendo 552 de armas de fogo, entre convencionais e de fabrico artesanal, as denominadas de boca bedju', e 2.421 armas brancas.

Nos primeiros seis meses do ano, a PN tinha feito 2.039 apreensões, das quais 404 de armas de fogo e 1.635 de armas brancas, entre elas facas, catanas, tacos de basebol e punhais, conforme a apresentação feita pela Direção Central de Investigação Criminal (DCIC).

Quanto às detenções, no mesmo período tinham sido realizadas um total de 1.432, das quais 489 foram por posse de armas de fogo e 309 por armas brancas, em 2021, e 371 detidos por armas de fogo e 253 por armas brancas, este ano.

Do total das detenções, 80 pessoas ficaram em prisão preventiva no ano passado enquanto este ano 55 já foram para a cadeia, ainda segundo os mesmos dados.

Na altura, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, destacou a problemática de armas de fabrico artesanais na Praia, capital do país, garantindo que as instituições de combate têm estado "muito ativas", apreendendo um autêntico arsenal só nos últimos dois anos.

"Sabemos que o desafio é grande, há muito por fazer, mas o importante é deixar aqui uma mensagem clara de que se está a fazer muitas apreensões", mostrou, enfatizando a aplicação da prisão preventiva, particularmente no caso de armas mais pesadas.

E deu conta que a proposta de alteração do regime jurídico de armas e munições já foi aprovada em Conselho de Ministros e submetida ao parlamento para discussão em outubro, contento penalizações mais pesadas à detenção ilegal de armas de fogo e ligeiras.

