Polícia angolana deteve e repatriou 34 pescadores da RDCongo por pesca ilegal

A polícia deteve hoje 34 supostos pescadores da República Democrática do Congo (RDCongo) e apreendeu sete embarcações de fabrico artesanal, no município do Soyo, província angolana do Zaire, pela prática de pesca ilegal.