A denominada Operação 45 Graus, que visa reduzir a criminalidade violenta no país, sobretudo praticada com recurso a armas de fogo, é de dimensão nacional e entre os cidadãos detidos a PNA destaca o desmantelamento de 12 grupos de marginais.

Luanda, Moxico, Cuando-Cubango e Huambo são as províncias angolanas onde foram desmantelados os grupos.

Os resultados da primeira semana de operação foram apresentados em conferência de imprensa, em Luanda, pelo diretor adjunto de Comunicação Institucional da PNA, superintendente-chefe Mateus de Lemos Rodrigues.

Segundo o oficial da polícia angolana, a operação que está a ser realizada pelos órgãos operativos do Ministério do Interior em toda a extensão do território angolano, visa também o "aumento da visibilidade policial na via pública, para maior segurança da população".

Garantir "respostas rápidas às solicitações de ocorrências policiais e também o desmantelamento de grupos de marginais que estão envolvidos no cometimento de crimes violentos" estão igualmente entre os propósitos da operação.

Patrulhamento extensivo, buscas dirigidas, barreiras policiais e sequências investigativas norteiam as ações da corporação policial.

Mateus de Lemos Rodrigues manifestou-se ainda preocupado com o índice de crimes cometidos pelas próprias mãos, onde marginais são espancados até à morte por cidadãos, "desencorajando" esta prática.

DYAS // LFS

Lusa/Fim