Até ao momento não se conhece o número de pessoas detidas na cidade de Hagen, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, no quadro da operação policial.

A intervenção da polícia ocorreu após as medidas de vigilância que foram adotadas junto da sinagoga de Hagen desde quarta-feira, após investigações que indicavam a possibilidade de um ataque.

Devido às ameaças, as celebrações judaicas na sinagoga de Hagen foram anuladas.

De acordo com as publicações Der Spiegel e Bild, um cidadão sírio de 16 anos de idade faz parte do grupo de detidos, mas oficialmente a polícia ainda não forneceu detalhes.

Segundo a France-Presse, o alerta de possível "atentado" partiu dos serviços de informações "de um país estrangeiro".

O jovem sírio que foi detido terá anunciado o ataque num fórum de discussão na internet que se encontrava vigiado pelas autoridades.

A polícia da Renânia do Norte-Vestefália mobilizou na quarta-feira vários efetivos para a zona da sinagoga de Hagen sendo que hoje várias ruas perto do templo foram cortadas ao trânsito.

Há dois anos registou-se um ataque contra a sinagoga de Halle, centro da Alemanha, durante as festividades do Yom Kippur.

Na altura um extremista de direita entrou na sinagoga e disparou uma arma de fogo sobre as pessoas que se encontravam no local tendo depois matado duas pessoas na rua, quando se pôs em fuga.

