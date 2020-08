Intervindo nas Jornadas Orçamentais de preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, Taur Matan Ruak disse, citado em comunicado do executivo, que o ano de 2020 está a ser "bastante desafiante".

Primeiro, disse, devido ao "chumbo do orçamento para 2020 no Parlamento Nacional, que obrigou a nação a trabalhar em regime duodecimal" e depois a necessidade de "um novo arranjo político no Parlamento Nacional para poder sustentar a Governação, sem necessidade de recorrer a eleições antecipadas".

O país sentiu ainda os efeitos dos "desastres naturais, de 13 de março e 22 de maio, que atingiram os bens e propriedades dos cidadãos e do Estado, com um custo total de cerca de 50 milhões de dólares americanos" e, finalmente, a pandemia da covid-19, que além "das implicações sanitárias e riscos para a saúde", provoca "impactos económicos e sociais".

Na resposta a estas questões, disse Taur Matan Ruak, evidenciou-se "o nível cada vez mais alto de maturidade dos dirigentes e cidadãos", por "não se limitarem a enfrentar os problemas, mas principalmente, em procurarem soluções".

O chefe do Governo recordou a resposta do Governo à pandemia da covid-19, procurando alcançar um equilíbrio "entre a resposta às questões de saúde e a resposta aos impactos socioeconómicos".

As autoridades, disse, implementaram medidas de prevenção e combate à covid-19 e, em paralelo "um pacote de medidas de estabilização económica", com um novo plano a curto, médio e longo prazo a ser preparado pela Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica.

O encontro de hoje, sob o tema "Orçamento para recuperar e reforçar o desenvolvimento", decorreu à porta fechada no ministério das Finanças, marcando o início da preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2021, no auditório Xanana Gusmão, no Ministério das Finanças, em Díli.

Em comunicado, o Governo informou que o principal objetivo foi "discutir as prioridades nacionais baseadas no Programa do Governo, no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no Desempenho da Política Fiscal, no Impacto da COVID-19 e no Plano de Recuperação Económica".

Temas que ajudarão a definir "um envelope fiscal para o ano de 2021 adequado às reais necessidades do país", refere o Governo.

O ministro das Finanças, Fernando Hanjam, disse na sua intervenção que se trata de "promover a reflexão sobre os compromissos do Governo para a preparação do OGE 2021, de forma a poder responder aos impactos do surto da covid-19, principalmente na recuperação da economia e também para assegurar a continuidade do desenvolvimento e da prestação de serviços públicos de qualidade para o povo timorense".

Durante o encontro, os participantes assistiram à apresentações sobre os programas, prioridades e metas, sobre o desempenho socioeconómico e impactos da covid-19 na economia, sobre o plano de recuperação económica, sobre o desempenho da política fiscal e sobre proposta de OGE para 2021.

Foram ainda debatidas as prioridades nacionais e o teto fiscal da proposta de OGE 2021 que ainda não foi definido.

O Governo está a preparar a proposta de OGE para 2020, que deverá ser aprovada ainda este mês em Conselho de Ministros e submetida em setembro ao Parlamento Nacional.

