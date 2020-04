"Vamos preencher as vagas que estavam por preencher", disse Taur Matan Ruak aos jornalistas.

Taur Matan Ruak explicou que Odete Maria de Freitas Belo vai ocupar o cargo de ministra da Saúde, Faustino Cardoso o de ministro da Administração Estatal, Fernando Hanjam o cargo de ministro das Finanças, Manuel Vong o cargo de ministro do Turismo, Comércio e Indústria.

Foi ainda indigitada Inácia Teixeira para o cargo de vice-ministro do Turismo, Comércio e Indústria e Meta Malik (o único do PD) para ministro dos Antigos Combatentes.

O anúncio dos nomes, cinco da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e um do Partido Democrático (PD) foi feito pelo chefe do Governo depois do encontro semanal com o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo.

Taur Matan Ruak disse que os restantes membros do Governo vão continuar nos seus cargos atuais se assim o desejarem.

O chefe do Governo explicou que se trata de preencher cargos que estavam vagos no executivo depois do Presidente da República não dar posse a vários ministros, maioritariamente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, desde 2018.

O Presidente da República vai agora analisar a lista de indigitados e depois, caso aceite, anunciará a sua tomada de posse.

Durante a reunião de hoje Taur Matan Ruak deu ainda conta ao Presidente do decreto do Governo para implementação do estado de emergência devido à covid-19, notando que tem "algumas alterações, nomeadamente sobre transportes públicos, que passam a ser autorizados".

Explicou que o Ministério dos Transportes e Comunicações estabelece "regras que têm que ser cumpridas" para o funcionamento, notando ainda que o decreto prevê "penalizações se não cumprirem as medidas" aplicadas no estado de emergência.

"Falámos ainda sobre os preparativos de medidas para minimizar impacto económico e social na vida da população devido à doença", disse.

"Informo que estamos a trabalhar a nível de vários decretos de implementação. Esperamos começar em maio a efetivar essa execução", notou.

