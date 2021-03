"Volvidas mais de quatro décadas após a institucionalização do desporto nacional [12 de março], muito foi feito e muito ficou por fazer, num somatório de vitórias e derrotas em que o gráfico do desporto se misturou com o sinuoso processo de desenvolvimento social, cultural do nosso país", disse Jorge Bom Jesus.

O chefe do executivo de São Tomé e Príncipe falava na abertura do primeiro Fórum Nacional do Desporto, cujos trabalhos decorrem durante os próximos três dias no Palácio dos Congressos, na capital, São Tomé.

"Agora o que fazer? Parar, juntar cabeças e experiência internas e externas para repensar e refundar estratégias, técnicas, táticas, atitudes, num contexto pós-pandémico de rotura de paradigmas e novas respostas para novos tempos", acrescentou.

O governante considerou a realização deste primeiro fórum do desporto são-tomense como "pertinente e oportuno" porque "responde a uma panóplia de inquietações e desafios que habitam e enfermam o sistema nacional de desporto".

O "grande objetivo" deste primeiro encontro do desporto nacional, de acordo com a organização, é "encontrar ideias e propostas que permitem elaborar um plano estratégico para o desenvolvimento em São Tomé e Príncipe no período 2021 a 2029".

O primeiro-ministro pretende que os próximos três dias deste evento sejam de "debate intenso, exaustivo e contraditório", tendo desafiado os delegados a encontrarem "propostas exequíveis a curto e médio prazos, para resolver velhos e novos problemas desafiantes".

Entre estes problemas desafiantes, Jorge Bom Jesus apontou a política nacional de desporto, um plano estratégico para os próximos dez anos, estatuto do atleta e sistema de gestão desportiva, revisão da lei de base da atividade física desportiva, revisão da lei do mecenato, desporto comunitário, desporto escolar e de rendimento.

A organização, financiamento e materialização do primeiro fórum nacional do desporto é uma parceria entre o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe (COSTP), Direção dos Desportos e o Ministério da Juventude, Desportos e Empreendedorismo.

O presidente do comité olímpico são-tomense acredita que uma ampla participação dos fazedores do desporto nacional poderá ser o primeiro passo para a concretização de soluções para o desenvolvimento do desporto nacional.

"Este fórum só cumprirá a sua verdadeira missão se tiver uma ampla participação de todos aqueles que direta ou indiretamente serão atingidos", disse João Costa Alegre, lamentando: "A nossa constatação é que o desporto ainda não conseguiu encontrar a luz ao fundo do túnel".

Os objetivos que marcam a realização do primeiro fórum do desporto nacional são: desenvolver desporto escolar, comunitário e militar; encontrar fontes credíveis de financiamento, definir leis e regulamentos para o setor e priorizar modalidades desportivas para representar o Estado nas competições internacionais.

