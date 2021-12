PM são-tomense garante "abertura total para o diálogo" sobre aumento do salário mínimo

São Tomé, 07 dez 2021 (Lusa)- O primeiro-ministro são-tomense assegurou hoje "abertura total para o diálogo" com a principal central sindical, que ameaçou convocar greve para sexta-feira se falharem as negociações para o aumento do salário mínimo e subsídios na função pública.