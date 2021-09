"Quero também aproveitar este momento para felicitar o candidato engenheiro Vila Nova pela sua vitória e espero que após a tomada de posse, de facto, possa ser o Presidente de todos os são-tomenses", afirmou Bom Jesus, num vídeo divulgado nas redes sociais.

O chefe do Governo recusou comentar, no início da semana, os resultados provisórios das eleições presidenciais realizadas no domingo, divulgados na madrugada de segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN), alegando desconhecer os dados.

"Como tenho dito, os órgãos de soberania são independentes, mas há a interdependência de todos esses órgãos porque o grande objetivo é trabalhar para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe", afirmou hoje, na declaração transmitida na página oficial do Governo no Facebook.

Carlos Vila Nova foi eleito no domingo Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%, com um total de 45.481 votos, indicam resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional na madrugada de segunda-feira. O seu adversário, Guilherme Posser da Costa, apoiado pelos partidos da chamada 'nova maioria', obteve 42,46% da votação, com um total de 33.557 votos.

