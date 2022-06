"Nesse dia particularmente feliz e importante para Portugal e para o seu povo espalhado pelo mundo através das suas inúmeras comunidades, apraz-me enfatizar a firme e contínua determinação do Governo português, relativamente à promoção e disseminação da língua de Camões, enquanto o grande elo que nos vem unindo na diversidade geográfica, cultural e social do espaço da lusofonia, do qual São Tomé e Príncipe orgulhosamente se insere", lê-se na mensagem de Jorge Bom Jesus.

O primeiro-ministro são-tomense reafirmou a disponibilidade do Governo de São Tomé e Príncipe na cooperação com Portugal.

"Estou certo de que os nossos respectivos Governos continuarão a investir no estreitamento das relações de cooperação e amizade a favor dos nossos dois países, pelo que aproveito a oportunidade para reiterar a minha habitual disponibilidade e empenhamento", escreveu Bom Jesus.

