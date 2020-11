PM reafirma dever de "manter a ordem" após reunião com enviados da União Africana

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, reafirmou hoje, no final de uma reunião em Adis Abeba com os enviados especiais da União Africana (UA) para a mediação do conflito em Tigray, que é seu dever "manter a ordem" na Etiópia.