"Tenho certeza que vamos atingir a meta e colocar Cabo Verde como um dos primeiros países africanos a estar com níveis superiores a 70% da população vacinada", previu Correia e Silva, após uma visita de dois dias a postos de vacinação de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos, no interior da ilha de Santiago.

O Governo cabo-verdiano estabeleceu a meta de vacinar contra a covid-19 pelo menos 70% da população adulta antes do final do ano, num processo que está mais atrasado na ilha de Santiago, com uma taxa inferior aos cerca de 43% a nível nacional.

Entretanto, o primeiro-ministro deu conta que a procura pela vacinação tem aumentado nos seis concelhos a norte de Santiago, sobretudo dos jovens. "Uma grande mudança, em pouco tempo", considerou.

"A consciência cidadã é mais importante neste momento. Reconhecer na vacina um contributo à família, para nós mesmos, para a comunidade e o país", apelou Ulisses Correia e Silva, que depois de Santiago Norte, vai visitar Santiago Sul, que alberga os concelhos da Praia, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago, para reforçar a mensagem para vacinação contra a covid-19.

Para incentivar a adesão da população à campanha de vacinação contra a covid-19, o Governo lançou na semana passada o "certificado covid", que os clientes vão ser obrigados a apresentar nos restaurantes e bares a partir de setembro e nas discotecas, que reabrem em 01 de outubro.

O certificado, em formato digital ou papel, é a replicação integral do modelo utilizado pelos países da União Europeia, confirmando um teste (PCR ou antigénio) com resultado negativo à covid-19, a recuperação da doença ou de pelo menos a primeira dose de uma vacina reconhecida pelas autoridades de saúde cabo-verdianas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o país já aplicou 173.019 das cerca de 409 mil doses de vacinas, o que representa 42,9% das porções já recebidas pelo país.

Até agora, 155.419 pessoas já tomaram a 1.ª dose (42%), tendo três concelhos já atingido os 70% de vacinação, designadamente Ribeira Grande (77,9%), Paul (77,3) e Tarrafal de São Nicolau (74,8%).

Outros concelhos estão acima dos 50% com pelos menos com uma dose, nomeadamente Ribeira Brava de São Nicolau (66,4%), Sal (64,5%), Porto Novo (63,4%), São Vicente (60,7%), Maio (53,3%) e Brava (50,6%).

Outros concelhos estão ainda baixo dos 50% da meta, entre eles todos da ilha de Santiago, nomeadamente São Lourenço do Órgãos (48,2%), São Domingos (34,2%), Praia (32,5%), Ribeira Grande (28,9%), Santa Cruz (26,9%), (São Miguel (20,2%), São Salvador do Mundo (18,9%) e Tarrafal e Santa Catarina (17,1% cada um).

As restantes taxas de vacinação distribuem-se por São Filipe no Fogo (47,1%), Santa Catarina do Fogo (42,5%), Mosteiros também no Fogo (32,3%) e Boa Vista (41,2%).

Cabo Verde, que está em estado de contingência, tinha até quinta-feira um acumulado de 33.941 casos do novo coronavírus desde 19 de março de 2020, dos quais 298 óbitos, 33.205 casos considerados recuperados da doença e 417 casos ativos.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

