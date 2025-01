Musk, de nacionalidade norte-americana e sul-africana, foi um dos protagonistas do encontro, que reuniu 4.500 apoiantes do partido no seu bastião, a cidade de Halle, para declarar apoio à candidata a chanceler Alice Weidel nas eleições de fevereiro.

Numa mensagem divulgada em videoconferência, o magnata disse que "as crianças da Alemanha não devem ser culpadas pelos pecados dos seus pais e muito menos pelos dos seus avós", e criticou "o multiculturalismo que tudo dilui".

Tusk interpretou as palavras de Musk como uma referência ao passado nazi do país, lamentando as palavras ouvidas "dos principais participantes no comício da AfD sobre uma 'Grande Alemanha'".

Frases sobre "'a necessidade de esquecer a culpa da Alemanha pelos crimes nazis' soam demasiadamente familiares e demasiadamente ameaçadoras", considerou o primeiro-ministro polaco, numa mensagem publicada na rede social X.

O primeiro-ministro polaco lamentou a situação particularmente por ter acontecido poucas horas antes da comemoração do 80º. aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz, um dos símbolos mais infames do Holocausto da II Guerra Mundial.

Pouco depois, o chanceler alemão juntou-se à condenação com uma mensagem dirigida ao primeiro-ministro polaco: "Não podia estar mais de acordo consigo, caro Donald", disse numa mensagem divulgada na mesma plataforma, propriedade precisamente do magnata Elon Musk.

O milionário, que foi criticado pela saudação que fez na investidura do novo Presidente norte-americano, Donald Trump, considerada por várias pessoas como nazi, explicou o apoio à AfD por o partido representar "a melhor esperança para a Alemanha".

"Não há problema em ter orgulho de ser alemão. Lute por um futuro brilhante para a Alemanha", disse, elogiando a "nação alemã", que referiu remontar a "milhares de anos".

O imperador romano Júlio César já tinha ficado "impressionado" pelo desejo de lutar contra as tribos germânicas, acrescentou.

A AfD deve, por isso, "lutar, lutar, lutar", em particular por "mais autodeterminação para a Alemanha e para os países da Europa, e menos de Bruxelas".

Nas últimas semanas, Musk tem interferido regularmente na política interna da Alemanha e de outros países europeus, publicando comentários na sua rede social e apoiando abertamente a AfD.

No passado, também chamou o chanceler social-democrata Olaf Scholz de "louco" e "imbecil incompetente" e o Presidente, Frank-Walter Steinmeier, de "tirano".

A Alemanha tem eleições legislativas antecipadas marcadas para 23 de fevereiro, depois de o Presidente ter dissolvido o parlamento a pedido de Scholz, na sequência do colapso da coligação governamental.

