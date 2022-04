Pelo quinto dia consecutivo, manifestantes mantêm-se no protesto em que exigem a demissão do irmão do primeiro-ministro, o Presidente Gotabaya Rajapaksa, responsabilizando-o pela pior situação económica do país em décadas.

Os manifestantes também exigem que outros membros da família abandonem o poder, acusando-os de corrupção e má governação.

O primeiro-ministro, num comunicado divulgado pelo seu gabinete, disse que está "disposto a falar" com representantes dos manifestantes que se encontram junto do gabinete do Presidente, na capital, Colombo.

No entanto, alguns manifestantes que falaram com a agência de notícias Associated Press (AP) rejeitaram a oferta do primeiro-ministro.

"Numa altura em que a maioria no país o rejeita, ele não devia oferecer-se para falar, devia ir para casa com todo o seu clã", declarou Nuwan Kaluarachi, um professor que está a participar na ação de protesto, enquanto outro manifestante insistiu que "a voz do povo, o que diz, é que toda a família Rajapaksa deve partir".

Os habitantes do Sri Lanka têm vindo a sofrer nos últimos meses uma escassez de combustível e de alimentos e cortes de energia diários, num país à beira da falência.

O Sri Lanka anunciou terça-feira que suspende os reembolsos da dívida externa, enquanto se aguarda a conclusão de um programa de reestruturação de empréstimos com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Além de procurar ajuda do FMI, o Governo recorreu à Índia e à China para pedir ajuda para lidar com a escassez.

Grande parte do descontentamento expresso nos protestos em curso tem sido dirigido à família Rajapaksa, no poder durante a maior parte das últimas duas décadas.

Mahinda Rajapaksa, num discurso na segunda-feira, procurou tranquilizar as pessoas garantindo que o Governo está a trabalhar para resolver os problemas financeiros do país, mas recusou-se a ceder o poder.

Os partidos da oposição, divididos, foram incapazes de formar uma maioria para assumir o controlo do parlamento.

