"Investimos e disponibilizamos recursos para o fomento das micro e pequenas empresas. Linhas de crédito concedidas às instituições de microfinanças têm uma aplicação forte nas zonas rurais. Vão ser aumentadas para um milhão de contos [mil milhões de escudos, 9 milhões de euros], com juros bonificados até 80% e orientadas para o apoio à organização, formação e qualificação dos operadores do setor informal e sua integração no REMPE [Regime Especial das Micro e Pequenas Empresas]", disse o primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva falava no debate mensal no parlamento cabo-verdiano, onde voltou dois meses depois, desta vez para falar sobre as Políticas Públicas para o mundo rural e medidas para o contexto de emergência, provocada pela pandemia de covid-19, proposto pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição).