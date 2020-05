"O isolamento de pessoas infetadas com a covid-19 não deve ser visto como um castigo e nem como a marcação da pessoa infetada junto da sociedade e da comunidade onde ela vive. Pelo contrário, é um ato que deve ser valorizado positivamente", afirmou o chefe do Governo.

De acordo com as autoridades de saúde cabo-verdianas, apesar de cerca de 75% dos doentes com covid-19 no país estarem assintomáticos -- e a generalidade dos restantes com sintomas leves a moderados -, para já todos são internados e ficam em isolamento, com tratamento hospitalar, e não no domicílio, como noutros países.