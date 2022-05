Segundo o programa, José Ulisses da Silva chega domingo a Bissau, mas a visita de trabalho tem início na segunda-feira com um encontro com o primeiro-ministro guineense, seguido de um encontro bilateral alargado às duas delegações, que será concluído com a assinatura de acordos de cooperação.

Após uma declaração à imprensa, o chefe do Governo cabo-verdiano segue para a Assembleia Nacional Popular, onde fará uma visita de cortesia ao presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, sendo depois recebido pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, na Presidência da República.

Na agenda para segunda-feira consta também uma visita à empresa que importa e distribui medicamentos na Guiné-Bissau, Saluspharma e onde a cabo-verdiana Inpharma entrou em 2019, e um jantar oficial oferecido por Nuno Gomes Nabiam.

Já na terça-feira, último dia da visita, o primeiro-ministro cabo-verdiano começa o dia com uma visita à Escola Nacional da Administração, onde dará uma palestra dedicada ao tema "Estabilidade e Desenvolvimento" e à Faculdade de Medicina, estando também previsto um encontro com a comunidade cabo-verdiana.

