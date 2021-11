Numa curta declaração feita aos jornalistas no final do encontro, Delfim da Silva, que é conselheiro do Presidente para os assuntos políticos, disse que na reunião foi abordada a situação política e social do país.

O conselheiro não deu mais pormenores sobre o encontro. Questionado pela Lusa se todos os conselheiros estiveram presentes na reunião, Delfim da Silva disse que o primeiro-ministro esteve ausente, sem dar mais explicações.

O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente e é convocado pelo chefe de Estado.

O órgão consultivo é composto pelo presidente do parlamento, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, primeiro-ministro, representantes dos partidos com assento parlamentar, e cinco cidadãos indicados pelo chefe de Estado.

Compete ao Conselho de Estado, entre vários assuntos, pronunciar-se sobre a dissolução do parlamento e aconselhar o Presidente no exercício das suas funções sempre que solicitado.

