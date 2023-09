PM da Arménia considera "ineficazes" atuais alianças de Erevan

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, considerou hoje que as atuais alianças do país são "ineficazes", numa alusão às relações de longa data com Moscovo, herdadas dos tempos em que a Arménia integrava a URSS.