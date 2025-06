"Nós estamos empenhados e achamos possível mas é difícil. E é difícil por razões práticas, não é por falta de vontade. E até vou dizer mais, não é por falta nem de vontade, nem de dinheiro", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas na cimeira da NATO, que termina hoje na cidade de Haia, Países Baixos.

O chefe do executivo português comprometeu-se em atingir os 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em Defesa até ao final deste ano -- o que, segundo as contas do Governo, obrigará a um reforço de investimento de cerca de mil milhões de euros.

Além da meta dos 2% do PIB este ano, a reunião de alto nível acordou que os aliados devem investir 5% do PIB em despesas relacionadas com Defesa, dos quais 3,5% em gastos militares tradicionais (Forças Armadas, equipamento e treino) e 1,5% adicionais em investimentos como infraestruturas e indústria até 2035, com uma revisão intercalar em 2029.

Montenegro estimou que, nos próximos quatro anos, Portugal andará "acima dos 2% do PIB" com uma "evolução gradual ascendente" para que em 2029 o país esteja em posição de poder cumprir o objetivo final nos seis anos seguintes.

"Faço notar que estamos a falar de um período temporal de várias legislaturas e, portanto, nós, como aliás já tive a ocasião de dizer previamente à realização desta cimeira, continuaremos a privilegiar também o diálogo político com os principais partidos da oposição", salientou o chefe do executivo, que antes de se dirigir até Haia teve duas reuniões com Chega e PS em São Bento.

O primeiro-ministro considerou que Portugal "não foi um bom exemplo na última década do ponto de vista do cumprimento dos seus compromissos" no âmbito da Aliança, esclarecendo que "isto não é exclusivo de crítica a nenhum Governo em particular nem a nenhum partido".

"De ora avante temos que ser mais consequentes com os compromissos que assumimos e é isso que nós pretendemos fazer", afirmou.

