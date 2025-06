"Conheço três ou quatro pessoas que vou escolher. Espero que ele saia muito em breve, porque o acho péssimo", disse Trump durante uma conferência de imprensa em Haia, onde decorre a cimeira da NATO.

O mandato do presidente da Fed termina em maio do próximo ano e a imprensa local noticia que o atual secretário do Tesouro, Scott Bessent, pode ser um dos candidatos à sucessão de Powell.

Trump criticou Powell por não reduzir as taxas de juros num momento em que "não há inflação", mas mesmo após as críticas o banco central continua a sinalizar que pretende permanecer cauteloso e que irá continuar a monitorizar o progresso da economia e os efeitos das tarifas.

"Por enquanto, estamos a aguardar para saber mais sobre o rumo da economia, antes de considerarmos quaisquer ajustes na nossa política", defendeu o presidente da Fed, Jerome Powell, esta terça-feira na Comissão dos Serviços Financeiros.

Na semana passada, a Fed deixou as taxas de juro inalteradas, pela quarta vez este ano.

As taxas de referência do banco central norte-americano permanecem assim no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas.

