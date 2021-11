Alok Sharma falou às delegações pelas 17:40, depois de mais de duas horas e meia de intervenções, afirmando que o plenário formal de conclusão da cimeira irá começar "muito brevemente" e pedindo aos delegados que não abandonem a sala.

"Chegou a hora de confrontar a nossa responsabilidade para com o nosso povo, com o mundo e com o planeta", declarou antes de anunciar um "pequeno intervalo" nos trabalhos que decorrem em Glasgow para depois "considerar e adotar o resultado do trabalho" de mais de duas semanas de negociações.

Após vários estados, como a China, Índia ou Irão terem pedido alterações no texto no sentido de mudar referências à necessidade de acabar com o uso de combustíveis fósseis, Alok Sharma desaconselhou mais mudanças, no mesmo sentido de muitas intervenções que reconheceram que o texto não é perfeito, mas que tem que ser aproveitado.

"Há um novelo verde fino à volta deste pacote equilibrado. Se algum de nós puxar com muita força algum fio, o novelo desfazer-se-á muito facilmente", ilustrou.

