De acordo com uma nota informativa daquela universidade, "a validação dos novos métodos será feita brevemente através da testagem de toda a academia de Aveiro (mais de 15 mil testes num único dia) seguida de testagem contínua por amostragem, com testes de saliva RT-PCR de alta sensibilidade".

A plataforma digital vai permitir à Universidade de Aveiro processar "milhares de testes por dia", avança a mesma fonte, dando conta de que, "depois de desenvolver um novo método de testagem do SARS-cov-2 através de amostras de saliva, o Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro (Ibimed) acaba de dar luz verde ao desenvolvimento dessa plataforma de registo e envio de resultados da testagem".

A plataforma digital está a ser desenvolvida através de uma parceria com a empresa "BMD software", instalada no Parque de Ciência e Inovação (PCI-Aveiro).

"O ibimed tem tido um papel ativo e inovador no combate à COVID-19, tanto ao nível da testagem do SARS-cov-2 de alta sensibilidade por RT-PCR como na vigilância das suas variantes por sequenciação genómica, tendo realizado mais de 35 mil testes de RT-PCR, em colaboração com uma vasta rede de 145 instituições regionais", descreve Manuel Santos, responsável daquele instituto.

Entre essas instituições estão os Centros Hospitalares do Baixo Vouga, de Entre o Douro e Vouga, os ACES e as creches e lares da região de Aveiro e de Viseu-Dão Lafões, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa, e com o Instituto de Segurança Social, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A capacidade de testagem do ibimed aumentou de 70 a 90 testes por dia no início de abril de 2020 para 400 testes por dia atualmente.

"Os novos laboratórios de Medicina do Genoma do ibimed, que acolhem atualmente a testagem de SARS-cov-2, entraram em funcionamento em agosto de 2020, tendo melhorado significativamente as condições de trabalho e vão incluir "nas próximas semanas" a automação de uma parte significativa do fluxo de testagem.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MSO // MSP

Lusa / Fim