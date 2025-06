Plano de prevenção aos incêndios entra em vigor na Madeira com 63 locais de vigilância

Funchal, Madeira, 02 jun 2025 (Lusa) -- O Plano de Prevenção e Vigilância aos Incêndios Florestais da Madeira entra hoje em vigor, com 63 locais de vigilância no arquipélago e cerca de 120 operacionais, informou o presidente do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza.