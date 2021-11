Segundo a fonte, no local das buscas estão elementos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Entretanto, a RTP adiantou que as buscas decorrem tanto na casa do presidente da ANTRAL, Florêncio de Almeida, como na do filho, que tem o mesmo nome, e que terá sido emitido um mandado de detenção dirigido à mulher do ex-banqueiro João Rendeiro, que está fugido à Justiça.

A informação sobre as buscas tinha sido inicialmente avançada pela TVI, que adiantou que em causa estará a "compra e cedência de um apartamento de 1,1 milhões de euros por parte do ex-motorista do ex-banqueiro João Rendeiro, que segundo a TVI é suspeito de branqueamento de capitais.

A TVI explica que está em causa o facto de ter "comprado um apartamento na Quinta Patino, em Cascais, junto à mansão do patrão, por 1,1 milhões de euros, a pronto pagamento, cedendo depois o usufruto do mesmo à mulher de Rendeiro, Maria de Jesus".

A estação de televisão acrescenta que o presidente da ANTRAL está também a ser investigado no mesmo processo e pelo mesmo crime - branqueamento -, por outro negócio de que há suspeitas de ser simulado, a compra de uma casa da família Rendeiro, em 2015, por um valor abaixo dos preços de mercado e o facto de a ter revendido três anos depois por cinco vezes mais.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta, fugido à justiça.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como um outro processo relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.

