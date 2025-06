PJ detém alegado homicida de cidadão estrangeiro em Lagos

Lagos, Faro, 01 jun 2025 (Lusa) -- Um homem de 47 anos foi detido no sábado em Lagos, no Algarve, por "fortes indícios" de ser o autor do homicídio de um cidadão estrangeiro com 61 anos, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).