Segundo a polícia científica cabo-verdiana, as detenções foram feitas entre 05 e 06 de outubro, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, e trata-se de jovens e homens, entre os 16 e 33 anos, residentes em várias localidades da ilha de São Vicente.

Sete dos suspeitos foram detidos em flagrante, enquanto três fora de flagrante delito, informou ainda a PJ, indicando que são suspeitos da prática os crimes patrimoniais e de tráfico de estupefacientes.

Alguns já têm várias passagens pela polícia e cumprimento de pena de prisão por crimes da mesma natureza, sublinhou a força policial.

Os três indivíduos detidos fora de flagrante delito são residentes em Espia e Vila Nova e são suspeitos da prática de vários crimes de roubos na via pública e em residência, bem como furtos nas localidades de Espia, Fonte Inês, Monte, Laginha, Ribeira Bote e Centro da Cidade, entre 2017 e 2020.

Já os restantes sete detidos em flagrante delito são residentes nas localidades de Pedreira, Chã de Cemitério, Ribeira Bote, Vila Nova e Fonte Inês e foram apanhados na posse de canábis.

Os detidos foram presentes ao tribunal, tendo o Ministério Público promovido o julgamento de um deles em processo especial sumário e os restantes nove ficaram sob termo de identidade e residência e apresentação periódica às autoridades.

