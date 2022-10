Em comunicado, a PJ refere que a operação, realizada na sexta-feira, 07 de outubro, por elementos da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado, decorreu "na sequência de fiscalização de campos com cultivo de canábis", durante a qual apreendeu 717 quilogramas daquele produto, em Tronco, concelho de Ribeira Grande de Santiago.

Do produto apreendido, 17 quilogramas estavam prontos a ser introduzidos no mercado e na sequência da operação foi detido, fora de flagrante delito, um homem, de nacionalidade cabo-verdiana, de 38 anos, residente naquela localidade.

"De realçar que foi realizada a incineração de toda a droga apreendida no local, após a Polícia Judiciária ter efetuado a sua pesagem", acrescenta-se no comunicado.

O detido, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou a aguardar o desenrolar do processo e prisão preventiva, por decisão do tribunal.

A PJ tem vindo a realizar várias operações do género no interior da ilha de Santiago e só em cinco ações no terreno, no último trimestre de 2020, apreendeu e destruiu mais de 27 mil toneladas de canábis encontrada em campos de cultivo.

