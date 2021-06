PJ da Guiné-Bissau detém homem com 81 cápsulas de cocaína

A Unidade Nacional de Combate à Droga da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve no sábado, no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, um homem com 81 cápsulas de cocaína, anunciou hoje aquela força de investigação criminal.