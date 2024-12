De acordo com a mesma fonte, os dois suspeitos, ambos com 32 anos, ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos em tribunal, na quinta-feira.

As autoridades apreenderam ainda uma pistola semiautomática com nove munições, telemóveis e algum dinheiro.

A PJ informou que as averiguações decorriam há cinco meses nos bairros de Tira Chapéu e Terra Branca e que a operação integra "um esforço contínuo para reforçar o combate à criminalidade violenta e ao tráfico de droga no país".

Apreensões locais de cocaína têm ocorrido em diferentes ilhas e as autoridades estão também envolvidas em operações internacionais.

No início do mês, a justiça cabo-verdiana aplicou prisão preventiva a seis tripulantes brasileiros, detidos quatro dias antes no mar do arquipélago, num barco que transportava 1,6 toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa.

A operação "Ventos Alísios" contou com a colaboração da Polícia Judiciária e Marinha portuguesas, da Polícia Federal brasileira e da Polícia Marítima do arquipélago, no âmbito do Maritime Analisys and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), uma plataforma de cooperação internacional para combate ao tráfico, com sede em Lisboa.

