A PJ anunciou que a ação foi realizada na sexta-feira, na zona da Várzea, no âmbito da operação "natal e fim de ano seguro".

Entre os detidos estão sete mulheres e nove homens, com idades entre os 21 e os 56 anos, todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Os suspeitos foram detidos "em flagrante delito" e são acusados de envolvimento em tráfico de droga de alto risco e lavagem de dinheiro.

A droga, dividida em saquetas e fragmentos de plástico, foi apreendida juntamente com uma balança de precisão contendo vestígios da substância.

Além disso, foram apreendidos 405.755 escudos (cerca de 3.672 euros), diversos equipamentos eletrónicos e outros elementos de relevância probatória.

Os detidos foram apresentados hoje às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial.

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para quatro dos suspeitos, todos do sexo masculino, enquanto os restantes ficaram sujeitos a medidas de coação, como apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

A PJ destacou que esta operação integra o plano de segurança para o período festivo e anunciou que outras ações similares estão previstas para as próximas semanas.

Há quatro dias, a PJ também anunciou a detenção de dois homens, suspeitos de tentativa de homicídio, que estavam na posse de um quilograma de cocaína e de uma arma de fogo.

Apreensões locais de cocaína têm ocorrido em diferentes ilhas e as autoridades estão também envolvidas em operações internacionais.

No início do mês, a justiça cabo-verdiana aplicou prisão preventiva a seis tripulantes brasileiros, detidos quatro dias antes no mar do arquipélago, num barco que transportava 1,6 toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa.

A operação "Ventos Alísios" contou com a colaboração da Polícia Judiciária e da Marinha portuguesas, da Polícia Federal brasileira e da Polícia Marítima do arquipélago, no âmbito do Maritime Analisys and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), uma plataforma de cooperação internacional para combate ao tráfico, com sede em Lisboa.

