Segundo adianta a PJ, os detidos, com idades entre os 29 e 43 anos, foram submetidos a primeiro interrogatório judicial por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, tendo quatro deles ficado em prisão preventiva.

As detenções ocorreram, nos últimos dias, no âmbito de investigações distintas relacionadas com "as atividades de grupos criminosos que, de forma organizada, se dedicam à introdução de significativas quantidades" de droga em Portugal, bem como à sua posterior distribuição.

As investigações prosseguem, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.

