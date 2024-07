A mostra "Arte Box" dedicada ao ceramista e pintor é organizada pelo Arte Institute e a Caixa Geral de Depósitos (CGD), de cuja coleção de arte provém a totalidade das obras expostas. Manuel Cargaleiro, também desenhador, gravador e escultor, deixou a sua marca em museus e galerias do mundo inteiro, e em espaços públicos, de igrejas e jardins, a edifícios habitacionais e gares, como estações de metro de Paris e Lisboa.

As pinturas estarão expostas numa zona de embarque e desembarque onde transitam, mensalmente, mais de 2,6 milhões de passageiros de todo o mundo, aponta a organização, num comunicado sobre a homenagem ao pintor cuja obra foi fortemente inspirada no azulejo tradicional português.

Trata-se da segunda exposição "Arte Box", em parceria com a CGD que se realiza este ano no aeroporto de Lisboa, depois de, em março, a instituição bancária ter cedido obras da sua coleção para uma mostra de artistas portugueses como Graça Morais, Isabel Laginhas, Armanda Passos, Vieira da Silva, António Caramelo, entre outros.

As exposições "Arte Box" têm como objetivo a "divulgação de obras de artistas de língua portuguesa, trazendo a cultura e os seus elementos artísticos para um local caracterizado pela sua multiculturalidade e diversidade", assinala o Arte Institute.

Fora de Portugal, seis exposições "Arte Box" foram realizadas no âmbito da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, com obras de Artistas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, em parceria com a VisitPortugal e a iniciativa Revolution Hope Imagination.

Três decorreram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil, e outras três no Washington Dulles Airport, em Washington DC, Estados Unidos.

Em 2022, foram cedidas duas serigrafias de Júlio Pomar para figurar naquele aeroporto norte-americano.

Fundado em 2011, o Arte Institute é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte contemporânea portuguesa e de países da lusofonia, através de eventos que produz em todos os continentes.

Criada em 1983, a Coleção da Caixa Geral de Depósitos possui mais de 1900 obras, incluindo pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, instalação e gravura, sendo a sua gestão, conservação e divulgação da responsabilidade da Fundação Caixa Geral de Depósitos - Culturgest.

