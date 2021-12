Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquele município do distrito da Guarda disse ainda que vai suspender as atividades da Academia de Música, assim como cancelar as Férias Desportivas de Natal.

Estas medidas entram em vigor na segunda-feira.

A Câmara de Pinhel vai igualmente cancelar a Corrida de São Silvestre, marcada para o último dia do ano.

"No que diz respeito às iniciativas culturais e recreativas previstas para o mês de dezembro, mantêm-se as atividades integradas no 'Pinhel de Natal', apelando-se à melhor colaboração de todos no sentido de serem cumpridas as regras preconizadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente o distanciamento, a higienização das mãos e o uso de máscara", referiu aquela fonte.

