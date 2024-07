"A greve foi suspensa", anunciou o presidente do Sindicato Nacional do Pilotos da Aviação Civil (SNPAC), Edmilson Aguiar, após uma reunião com dirigemntes da empresa e representantes do Governo, na cidade da Praia, mediada pela Direção Geral do Trabalho (DGT) cabo-verdiana.

O sindicalista avançou que as partes chegaram a um acordo sobre nove reivindicações e houve compromissos assumidos para outras serem resolvidas.

"E esperamos que todas as coisas estejam resolvidas, pelo bem da empresa e pelo bem da classe dos pilotos", manifestou Aguiar.

Por sua vez, o novo presidente da TACV, Pedro Barros, sublinhou o entendimento com os pilotos e garantiu que a empresa "está disposta a cumprir com os prazos" acordados.

"Há toda a vontade de cumprir", insistiu o dirigente, alertando, porém, que a TACV tem "problemas crónicos de tesouraria".

Os pilotos dos voos internacionais da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) tinham feito um pré-aviso de greve, para decorrer entre 27 de julho e 01 de agosto.

Em abril, os 32 profissionais tinham também anunciado uma paralisação de seis dias, mas chegaram a um acordo com a companhia e desconvocaram-na.

Entre as reivindicações da classe estão questões ligadas à segurança operacional, atrasos no processamento de salários, a inexistência de um programa de segurança, proteção da saúde e higiene no trabalho, uma redução de subsídios e cancelamento de consultas médicas e aumentos salariais.

A TACV, que opera com o nome comercial Cabo Verde Airlines (CVA), realiza voos internacionais para Portugal, França e Itália e ainda este ano pretende retomar as ligações com os Estados Unidos.

Em fevereiro, alugou dois aviões modelo ATR para salvar as rotas domésticas, depois de a concessionária Bestfly ter deixado o país, mas, apesar de haver uma melhoria global do serviço, mantêm-se várias queixas sobre falhas na operação.

