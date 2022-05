"A desaceleração económica deveu-se ao enfraquecimento da procura global", referiu um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em termos de procura externa, as exportações de serviços registaram uma queda homóloga de 4,7% e as de serviços de jogos caíram 25,1%, enquanto as exportações de bens cresceram 56,8% e as exportações de outros serviços turísticos aumentaram 1,9%.

Já "a procura interna diminuiu 1,2% em termos anuais, arrastada pela descida do consumo privado", apontou a nota, realçando que "as importações de bens subiram 29% e as importações de serviços ascenderam 2,8%".

A despesa de consumo final das famílias no mercado local revelou uma queda anual de 2,2%, "já que se observaram diminuições no consumo dos residentes em bens duradouros e semi-duradouros, devido às incertezas das perspetivas económicas e ao enfraquecimento do mercado de trabalho", destacou a DSEC.

"A despesa de consumo privado diminuiu 2,7% em termos anuais", acrescentou.

Por outro lado, apontou ainda o comunicado, no primeiro trimestre do ano, a despesa de consumo final do Governo diminuiu 2% face ao mesmo período do ano passado, "dada a redução das despesas efetuadas" neste período de "prevenção pandémica", com destaque para uma diminuição de 6,9% nas compras líquidas de bens e serviços e para uma subida de 1,3% nas remunerações dos empregados.

No trimestre em análise, o deflator implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou uma subida anual de 0,3%, informou a DSEC.

CAD // LFS

Lusa/Fim