Já a taxa de desemprego geral subiu para 4,1% entre maio e julho, enquanto entre os residentes foi de 5,4%, ou seja, mais 0,4 e 0,6 pontos percentuais, respetivamente, segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já a taxa de subemprego situou-se em 13,4%, tendo aumentado 9,3 pontos percentuais, acrescentou.

As autoridades justificaram a descida do PIB com a desaceleração económica causada pela pandemia de covid-19, com impacto no emprego também devido à suspensão da maioria das atividades industriais e comerciais durante o mais recente surto.

A DSEC salientou ainda a queda no número de visitantes no segundo trimestre (-27,5%) em termos anuais, com destaque para o decréscimo de 47% no número de turistas.

