PGR moçambicana emite mandados de captura internacional

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique emitiu mandados de captura internacional contra os três ex-banqueiros do Credit Suisse e de um representante do estaleiro Privinvest envolvidos no caso das dívidas ocultas, anuncia hoje o jornal Notícias.