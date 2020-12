"Na nossa ação, continuamos a constatar, com enorme preocupação, a prática de atos de corrupção, quer no setor público, quer no privado, algumas das quais se traduzem no desvio de avultados valores do erário público, com grandes prejuízos para o nosso país", declarou Beatriz Buchili.

A PGR falava em Maputo durante a abertura da 9.ª Reunião Nacional do Gabinete Central de Combate à Corrupção, subordinada ao tema "Pelo reforço da capacidade e fortalecimento dos gabinetes de combate à corrupção na luta contra o crime".