O procurador-geral da República justifica a criação do gabinete contra a violência doméstica e práticas nefastas com o "aumento real efetivo da violência doméstica", apesar de se assistir a um aumento das comunidades que abandonaram as práticas tradicionais nefastas.

A criação do gabinete é justificada igualmente com a necessidade de haver uma "atuação concertada e expedita" para "evitar o agravamento dos danos resultantes da violência doméstica e de todas as formas de violência sociocultural".

O gabinete vai funcionar em todo o território nacional, é coordenado pelo vice-procurador-geral da República e inclui dois magistrados da vara crime do Tribunal Regional de Bissau, um da vara social do Tribunal de Família e Menores e um magistrado de cada tribunal regional de competência genérica.

O gabinete de coordenado de combate ao tráfico ilícito será coordenado pela procuradora da República, Ibna Mário Gomes Pereira, e inclui procuradores da República dos tribunais regionais de Bissau, Cacheu, Mansoa, Bafatá, Buba e Gabu.

