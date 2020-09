PGR angolana pede colaboração das autoridades suíças para recuperar bens de Carlos São Vicente

As autoridades judiciais angolanas pediram, na sexta-feira, a colaboração da Suíça no âmbito do processo que envolve 900 milhões de dólares depositados numa conta do empresário Carlos São Vicente, bem como outras situações relativas à transferência ilícita de fundos públicos.