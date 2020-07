O mandado de apreensão do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos refere que a apreensão foi feita ao abrigo da Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de bens, informou a PGR.

Os edifícios em causa, conhecidos como Três Torres, incluem a Torre A Escritórios, e Torre B e C Residencial, localizados no distrito urbano da Ingombota, em Luanda, capital do país.

Como fiel depositário é nomeado o Cofre Geral de Justiça.

A PGR não esclareceu quem era o proprietário ou beneficiário das referidas torres, nem o motivo da apreensão.

