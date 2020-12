A Total, em parceria com o Governo francês, vai atribuir as bolsas a partir do próximo ano letivo europeu, a iniciar em setembro de 2021, "nas variadas disciplinas para os níveis de bacharelato, mestrado e doutoramento", refere-se no comunicado.

"A formação destes jovens, que poderão abraçar futuramente oportunidades dentro e fora do nosso projeto, é, pois, parte fundamental desta responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável e responde aos compromissos estabelecidos com o Governo moçambicano em matéria de desenvolvimento do conteúdo local", disse o diretor-geral da Total em Moçambique, Ronan Bescond, citado no comunicado.