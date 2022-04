Segundo a mesma fonte, dos detidos, 13 são estrangeiros, na sua maioria de nacionalidade nigeriana e sul-africana.

As detenções contabilizadas ocorreram até março de 2022 em operações que resultaram na apreensão de 82 quilos de droga, incluindo heroína, cocaína e canábis - todas incineradas na sexta-feira.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

O país é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

LYN // VM

Lusa/Fim