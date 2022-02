Peritos sugerem acabar com limitação no acesso a lojas, bares e discotecas

Os peritos hoje reunidos sugerem um alívio nas medidas contra a covid-19, acabando com as limitações de acesso a lojas, bares e discotecas e com a máscara a ser apenas obrigatória em espaços interiores públicos, serviços de saúde e transportes.