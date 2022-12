"O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vem por este meio informar o encerramento de todos os percursos pedestres recomendados na Região Autónoma da Madeira, assim como as infraestruturas de apoio aos mesmos, a partir das 00:00 horas do dia 04 de dezembro", pode ler-se na informação emitida no arquipélago.

O IFCN adianta que esta medida está em vigor "enquanto se mantiverem os avisos emitidos pelas autoridades competentes relativamente às condições meteorológicas adversas que se farão sentir na região, nomeadamente precipitação persistente e vento forte".

O mesmo comunicado indica que qualquer atividade em espaço florestal é desaconselhada e que a estrada que liga a Eira do Serrado (Curral das Freiras) ao Pico do Areeiro, um dos pontos mais altos da ilha da Madeira, também muito procurado pelos visitantes, "será preventivamente encerrada nesse mesmo período".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima forte, vento e precipitação, que no caso da chuva será agravado para laranja entre as 12:00 horas de domingo e 00:00 horas de segunda-feira.

