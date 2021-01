De acordo com as imagens da televisão, várias pessoas sentadas no passeio com feridas ligeiras foram atendidas pelos serviços de emergência pouco depois da explosão que ocorreu cerca das 15:00 (14:00 em Lisboa).

A explosão atingiu a fachada de um edifício localizada na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

Neste momento, muitos polícias e pessoal das forças de proteção civil estão na área que foi completamente isolada, estando em curso a evacuação de transeuntes, segundo imagens das televisões.

O presidente da câmara de Madrid, José Luís Martinez Almeida, que visitou o local da explosão, disse que há pelo menos dois mortos, citado pela agência francesa AFP.

